Hospital Materno Neonatal lanza taller para pacientes de cáncer de mama

El Servicio de Kinesiología del Hospital Materno Neonatal lanzó un Taller de Rehabilitación Postquirúrgica de Cáncer de Mama, destinado a acompañar a pacientes en la recuperación tras la cirugía y prevenir posibles complicaciones asociadas al tratamiento quirúrgico.

El taller está dirigido a personas que asisten por indicación médica, luego de la intervención, y combina un enfoque grupal con atención personalizada. Paula Bruno, licenciada en Kinesiología, señaló: “Se trata de un trabajo interdisciplinario, en el cual las pacientes reciben acompañamiento y seguimiento desde las áreas de Cirugía, Ginecooncología, Psicología y Fisiokinesioterapia”.

Camila Martínez, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia y Profesora de Educación Física, agregó: “Si bien la actividad física se desarrolla en un formato grupal, el tratamiento es personalizado y se adapta a las necesidades particulares de cada persona”.

La recuperación comienza con una evaluación postquirúrgica, a partir de la cual se define un plan que incluye abordaje de piel y cicatriz, drenaje linfático manual y técnicas kinésicas enfocadas en ejercicios de movilidad, flexibilidad y resistencia, especialmente en miembros superiores.

Entre los principales beneficios se destacan la mejora de la recuperación funcional y estética, la prevención de complicaciones como linfedema y adherencias, la promoción del autocuidado y de la movilidad segura, la reintegración progresiva a las actividades cotidianas y la contención emocional en un entorno de trabajo interdisciplinario.

Además de obstetricia y neonatología, el Hospital Materno Neonatal ofrece atención en ginecología, oncología y patologías mamarias. Para solicitar una consulta ginecológica, se puede llamar al 0800-555-4141, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas.c