Huerta Grande: Corazza recibió a integrantes de la Secretaría de Ambiente
Huerta Grande. La pasada semana el intendente de Huerta Grande, Germán Corazza, se reunió con el jefe del Área de Gestión de Residuos, Maximiliano Pereyraok , y el técnico en gestión Ignacio Lumello, ambos pertenecientes a la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Bio Ciudadanía del Gobierno de Córdoba.
En la reunión se trataron diversos temas vinculados a la gestión de residuos, haciendo hincapié en un nuevo plan para llevar adelante en la localidad.
También se avanzó en ciertos puntos del acuerdo mediante el cual el municipio, a través del Fondo Ambiental, logró adquirir un camión compactador para la recolección de residuos. El mismo llegará a Huerta Grande en unas semanas y se pondrá de inmediato en funcionamiento para mejorar los servicios básicos.