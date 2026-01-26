Recta final para la ampliación del IPEM 335 en Valle Hermoso

La Municipalidad de Valle Hermoso avanza con la última etapa de construcción de nuevas aulas en el IPEM 335 “Luis Alberto Spinetta”, una obra clave para la comunidad educativa local y de la región.

Actualmente, los trabajos se concentran en la colocación de aberturas, las instalaciones eléctricas y los detalles finales. Desde el municipio confirmaron que el objetivo es que las aulas estén en condiciones de uso durante el mes de marzo, acompañando el comienzo del ciclo lectivo.

En ese marco, el intendente Daniel Spadoni remarcó el compromiso asumido con la comunidad educativa y sostuvo que “la obra de las aulas en el IPEM 335 va a estar finalizada para marzo, es un compromiso”.

La finalización de esta etapa fue posible tras la gestión de los fondos necesarios para completar la obra, que permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en el establecimiento.

Desde el municipio destacaron que la educación es uno de los pilares para el desarrollo de Valle Hermoso y subrayaron la importancia de cerrar una intervención largamente esperada por estudiantes, docentes y familias.