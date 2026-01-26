Valle Hermoso propone una jornada de trekking en la Unión de los Balnearios
Valle Hermoso. En el marco de las actividades de vacaciones de verano 2026, la localidad de Valle Hermoso invita a vecinos y turistas a participar de una nueva propuesta al aire libre: un trekking por la Unión de los Balnearios, uno de los circuitos naturales más atractivos de la zona.
La actividad se realizará el sábado 31 de enero, con salida prevista a las 8:00 horas desde el Parador Valle, ubicado en Avenida Presidente Perón al 100. El recorrido permitirá a los participantes disfrutar del paisaje serrano, arroyos y senderos naturales, promoviendo el contacto con la naturaleza y la actividad física.
El valor de la inscripción es de $8.000 por persona, e incluye seguro. Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3548 602226.
La propuesta cuenta con el acompañamiento del área de Turismo y la Municipalidad de Valle Hermoso, y forma parte del calendario de actividades recreativas pensadas para la temporada de verano, con el objetivo de fomentar el turismo activo y el disfrute responsable del entorno natural.