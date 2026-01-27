Capilla del Monte: colocaron reductores de velocidad y desviadores en la Ruta 38

Capilla del Monte. Para garantizar mayor seguridad a conductores y peatones, el Municipio de Capilla del Monte está instalando reductores de velocidad y desviadores de tránsito en los ingresos norte y sur sobre Ruta 38. Esta acción busca regular el flujo vehicular y prevenir incidentes en esta vía de alto tránsito.

Esta intervención forma parte de una serie de acciones de prevención que se vienen realizando, como el desmalezado, limpieza y mantenimiento de banquinas, al igual que el recambio constante de las luminarias. Asimismo, próximamente se replicarán estas mismas medidas de seguridad en otras arterias importantes de la localidad, con el objetivo de proteger a todos los vecinos en su circulación diaria.