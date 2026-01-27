El nuevo sistema hídrico del Gran Córdoba: pozos, bombeo y almacenamiento

El Gran Córdoba sumará un nuevo sistema hídrico de escala metropolitana a partir de la ejecución del Acueducto Arco Noreste, una infraestructura diseñada para asegurar el abastecimiento presente y futuro de agua potable frente al crecimiento urbano y el aumento sostenido de la demanda.

El proyecto beneficiará a 189 mil habitantes de la ciudad de Córdoba, Estación Juárez Celman, Villa Allende y Colonia Tirolesa, con una inversión de 67.516 millones de pesos y un plazo de ejecución de 550 días. La obra se enmarca dentro del Plan de Infraestructura Hídrica 2027–2057 para la Región Metropolitana de Córdoba.

Captación subterránea y calidad del recurso

El abastecimiento del sistema se realizará a partir de un campo de captación de agua subterránea ubicado en el sector este del departamento Colón, una zona seleccionada por la calidad y estabilidad del recurso hídrico. Desde allí, el agua será impulsada hacia el sistema principal mediante infraestructura de bombeo diseñada para operar de manera continua y segura.

Esta estrategia permite diversificar las fuentes de abastecimiento del área metropolitana, reduciendo la dependencia de sistemas superficiales y mejorando la resiliencia ante períodos de estrés hídrico.

Acueducto presurizado y trazado

El eje central de la obra es un acueducto presurizado de más de nueve kilómetros de extensión, cuyo trazado aprovechará el corredor del segundo anillo de Circunvalación, entre las rutas A-174 y E-53. Esta localización fue definida para minimizar interferencias urbanas, optimizar el mantenimiento y facilitar futuras ampliaciones del sistema.

El diseño contempla cañerías de gran capacidad, preparadas para acompañar el crecimiento poblacional y la expansión planificada del norte del ejido de Córdoba capital, el este de Villa Allende y el sur y centro de Estación Juárez Celman.

Bombeo, almacenamiento y obras complementarias

La infraestructura se completará con estaciones de bombeo intermedias, cisternas de almacenamiento estratégico y un conjunto de obras complementarias destinadas a resolver cruces viales, interferencias hídricas y condiciones topográficas del recorrido.

El sistema fue concebido para garantizar presión adecuada, continuidad del servicio y capacidad de regulación ante picos de consumo, integrando captación, transporte y almacenamiento en una única red operativa.

Proyección regional e interconexión futura

Uno de los aspectos clave del proyecto es su visión de largo plazo. El Acueducto Arco Noreste fue diseñado como punto potencial de interconexión con el futuro Sistema de Acueducto Interprovincial Córdoba–Santa Fe, lo que permitiría incorporar agua proveniente del río Paraná al esquema de distribución metropolitano.

De este modo, la obra no solo responde a las necesidades actuales, sino que sienta bases técnicas para un sistema regional integrado en las próximas décadas.

Alcance territorial y conexiones previstas

El impacto del nuevo sistema se proyecta sobre una superficie aproximada de 8.429 hectáreas, con una estimación de 54.000 conexiones potenciales, orientadas a sectores con condiciones de expansión urbana y desarrollo planificado.

La ejecución estará a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, bajo el Programa para el Financiamiento y Desarrollo de Infraestructura de Saneamiento. El Ente Metropolitano Córdoba coordinará el esquema institucional y financiero para el reintegro del costo de la obra a la Provincia, mediante la creación de una Unidad Ejecutora Metropolitana de Agua y Saneamiento y un fideicomiso público de administración.