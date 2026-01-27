La Cumbre despide enero con una caminata del al Dique San Jerónimo

La Cumbre. La Secretaría de Turismo del municipio de La Cumbre, despide enero con una caminata nocturna por uno de los senderos más emblemáticos de esa localidad, del Cristo al Dique San Jerónimo.

"No te pierdas esta oportunidad única" destacan la información.

La actividad está programada para el sábado 31 de enero a las 20.30 hs. La misma es guiada, libre y gratuita con inscripción previa en la Sec de Turismo (Caraffa al 300) o al 3548 637837.