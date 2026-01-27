Los más pequeños disfrutan del verano a pleno en La Falda

La Falda. La Escuela de Verano Municipal del Barrio El Dominador, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de La Falda, continúa brindando un espacio pensado para que niñas y niños vivan unas vacaciones llenas de alegría, movimiento y aprendizaje.

A través de juegos, actividades recreativas y propuestas acuáticas, los chicos disfrutan cada jornada compartiendo, divirtiéndose y desarrollando valores como el compañerismo y el respeto, en un entorno cuidado y pensado para su bienestar.

Diversión, aprendizaje y verano se viven a pleno en cada encuentro.

La Falda sigue apostando al deporte y la recreación como pilares para el crecimiento de nuestros niños y niñas.