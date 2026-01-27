Más de 21 mil vecinos se capacitaron en RCP y primeros auxilios en 2025

A lo largo de 2025, la Municipalidad de Córdoba profundizó una política pública orientada a la prevención y el cuidado comunitario, capacitando a 21.774 personas en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios, desobstrucción de la vía aérea y uso del desfibrilador externo automático (DEA).

Las capacitaciones se desarrollaron de manera gratuita en distintos puntos de la ciudad y estuvieron destinadas tanto a vecinos particulares como a instituciones públicas y privadas, con el objetivo de que la comunidad cuente con herramientas concretas para actuar de forma inmediata ante una emergencia, antes de la llegada del sistema de salud.

Los encuentros combinaron instancias teóricas y prácticas, con entrenamiento sobre maniquíes, priorizando maniobras de alta calidad y basadas en evidencia científica, lo que permitió a los participantes comprobar en el momento la efectividad de las técnicas aprendidas.

Parte de las formaciones se realizaron en instituciones educativas, centros vecinales y espacios públicos, mientras que otras estuvieron dirigidas a personal de empresas, organismos gubernamentales, organizaciones sociales y distintos sectores que accedieron a la capacitación de manera organizada.

En este marco, también se capacitó a cerca de 200 integrantes de la Guardia Urbana Municipal, quienes recibieron una instrucción específica como primeros respondientes, incorporando conocimientos clave para intervenir ante situaciones críticas hasta el arribo de una ambulancia.

Los contenidos abordados incluyeron RCP en adultos, niños y lactantes, uso correcto del DEA, maniobra de Heimlich y primeros auxilios ante diversas emergencias, con una metodología pensada para fortalecer la autonomía y la capacidad de respuesta de la ciudadanía.

Desde el Municipio destacaron que cada persona formada se convierte en un eslabón fundamental de la cadena de supervivencia, consolidando una red de cuidado colectivo que refuerza el vínculo entre el sistema de salud y la comunidad. Las capacitaciones continuarán dictándose durante 2026, abiertas a particulares, instituciones y organizaciones interesadas.