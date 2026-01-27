Nueva atención nutricional en el Centro de Salud Benito Soria

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande informó a la comunidad que se encuentra disponible un nuevo servicio de atención nutricional a cargo de la Licenciada Andrea Andreatta (MP 1703).

La profesional atenderá todos los martes por la tarde en el Centro de Salud Benito Soria, brindando asesoramiento nutricional personalizado, orientado a la promoción de hábitos saludables y al cuidado integral de la salud.

Las personas interesadas en acceder a los turnos pueden agendar su consulta comunicándose al 3548 548 974.

Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para fortalecer la prevención y el acompañamiento en materia de salud, acercando servicios profesionales a los vecinos y vecinas de Huerta Grande.