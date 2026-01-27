Productores del sur recibieron más de $147 millones por aplicar Buenas Prácticas Agropecuarias

La Provincia de Córdoba entregó un total de 147,4 millones de pesos a 379 productores que validaron Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) correspondientes a la edición 2025. El acto estuvo encabezado por el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso.

Los beneficiarios provienen de diversas localidades, entre ellas Serrano, San Joaquín, Jovita, General Levalle, Río Bamba, Vicuña Mackenna, La Cesira, Laboulaye, Leguizamón, Melo, Rosales y Villa Rossi.

El reparto de fondos se realizó por localidades: en Serrano se entregaron $29.856.750 a 76 productores; en Laboulaye, $89.609.850 a 236 personas; y en General Levalle, $27.939.120 a 67 productores.

“Es la novena edición de una política pública que reconoce a los productores que tranqueras hacen bien las cosas, cuidando los recursos”, destacó el ministro Busso durante el acto.

El funcionario también resaltó que este año se implementó una prueba piloto, que permite a los productores que validaron BPAs acceder de manera gratuita al seguro multirriesgo, ofreciendo cobertura integral frente a sequía, heladas, granizo, inundaciones, exceso de lluvias, viento, falta de piso e incendio. Además, la validación de BPAs genera un descuento del 5% en el Impuesto Inmobiliario Rural.

El acto contó con la presencia de los intendentes de Serrano, Ismael Goni; Laboulaye, Gino Chiapello; y General Levalle, Laura Rodríguez Paredes, así como otros intendentes de la región, la legisladora Victoria Busso, el secretario de Ganadería, Marcelo Calle, el subsecretario de Biodesarrollo e Innovación Agropecuaria, Germán Font, y representantes de la Comisión de Enlace, entre otras autoridades.