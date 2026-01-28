El Bus Gamer llega a La Falda con una propuesta gratuita

La Falda. La ciudad de La Falda se prepara para vivir un día diferente, lleno de tecnología, entretenimiento y diversión. Hoy llegará el Bus Gamer, una innovadora propuesta impulsada por la Agencia Córdoba Turismo, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de La Falda.

La actividad se desarrollará entre las 19 y las 22 horas en el escenario principal de la Avenida Edén, donde vecinos y turistas podrán disfrutar de una experiencia única vinculada al mundo gamer. El Bus Gamer es un espacio móvil especialmente equipado con simuladores y videojuegos, pensado para que personas de todas las edades puedan participar y divertirse.

La propuesta es libre y gratuita, y está orientada a disfrutar en familia o con amigos, sumando una alternativa recreativa distinta a la agenda de actividades de verano de la ciudad.

Desde la organización invitan a toda la comunidad y a quienes visitan La Falda a acercarse y ser parte de esta experiencia interactiva que combina innovación, juego y encuentro al aire libre, en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.