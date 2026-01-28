Este viernes cobran los jubilados y arranca el pago a activos

El Gobierno de Córdoba informó que este viernes 30 de enero comenzará el pago de los haberes correspondientes a enero para jubilados, pensionados y trabajadores activos de la Administración Pública Provincial. El cronograma se extenderá hasta el miércoles 4 de febrero, iniciando con las fuerzas de seguridad.

Según precisaron desde la Secretaría General de la Gobernación, el primer día cobrarán jubilados y pensionados provinciales, junto con Policía de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcotráfico y Servicio Penitenciario.

El lunes 2 de febrero será el turno del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación en sus distintas áreas y niveles, además del personal docente de la Universidad Provincial de Córdoba.

El martes 3 de febrero se realizará el pago a una amplia nómina de escalafones y organismos, entre ellos DGIPE, Escalafón General, Salud y Docente no pertenecientes a sus ministerios, Poder Judicial, Poder Legislativo, Defensorías, Vialidad, Músicos, Cuerpo Artístico, Científico y Tecnológico, Bancarios, Aeronáuticos e Inteligencia Fiscal. En esta jornada también se acreditará el aporte provincial a establecimientos de gestión privada.

El cronograma cerrará el miércoles 4 de febrero con el pago a autoridades superiores y personal de gabinete, magistrados y funcionarios judiciales, autoridades universitarias, APROSS y la Caja de Jubilaciones de la Provincia.