La FPA desplegó operativos preventivos en nueve localidades

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó controles preventivos en distintas localidades del interior de Córdoba, en el marco de operativos territoriales destinados a reforzar la presencia y prevención del delito vinculado a drogas.

Los procedimientos se desarrollaron en San José de la Dormida, Las Peñas, General Baldissera, Isla Verde, Carnerillo, Justiniano Posse, Monte Buey, General Deheza y General Cabrera, con patrullajes y controles en puntos estratégicos.

En la ciudad de Río Cuarto, durante uno de estos controles, los efectivos incautaron varias dosis de marihuana a un hombre mayor de edad que circulaba por calle 42, barrio Alberdi.

En tanto, en Marcos Juárez, personal de la FPA secuestró dos motocicletas que se encontraban en infracción a la Ley Provincial 8.560, vinculada al control de rodados.