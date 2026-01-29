Alta Gracia se prepara para recibir a los peregrinos en la gruta de la Virgen de Lourdes

Alta Gracia. El próximo 11 de febrero, miles de devotos de la Virgen de Lourdes peregrinarán desde distintos puntos de la provincia para rendirle culto.

Desde la curia encargada del santuario de Lourdes en Alta Gracia, señalaron que la programación ya está lista, a la vez que desde el muncipio adelantaron que se llevará a cabo un importante operativo de seguridad para atender a los peregrinos.

Las actividades litúrgicas comenzarán formalmente el lunes 2 de febrero y se extenderán hasta el día 10. Durante este período, los fieles podrán asistir diariamente al rezo de la Novena a las 18:00 horas, seguido de la Santa Misa a las 19:00 horas.

Según informaron desde la organización, la peregrinación general saldrá a las 21:00 horas desde la Plaza de las Américas en Córdoba. Apenas quince minutos más tarde, a las 21:15 hs, será el turno de la peregrinación de los jóvenes, que partirá desde el Cottolengo.

La llegada de los peregrinos al Santuario de la Virgen de Lourdes marcará el inicio de una vigilia constante. Desde la organización destacaron que “habrá Adoración al Santísimo continuada en la Iglesia desde las 22:00 del día 10 hasta las 18:00 hs del día 11”, permitiendo un espacio de silencio y reflexión en medio de la multitud.

El cronograma central del miércoles 11 de febrero destaca por la presencia de altas autoridades eclesiásticas. La jornada comenzará a la medianoche con la Santa Misa a las 00:00 horas, que será presidida por Fray Pablo Pavone, rector del Santuario, quien también oficiará una misa especial el sábado 7 al mediodía.