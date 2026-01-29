Bialet Massé: llega el Verano Móvil a Barrancas Bermejas
Bialet Massé. La Agencia Córdoba Turismo desembarca nuevamente en Bialet Massé para ofrecer a vecinos y visitantes, una tarde a puro encuentro y diversión.
Música en vivo, picnic familiar, degustaciones, juegos, sorteos y mucho más, serán los protaginistas de una tarde divertida.
"Este viernes 30 de enero a partir de las 18 hs. te invitamos a compartir una propuesta para disfrutar y vivir el verano en una de nuestras postales naturales", invitaron los organizadores.