Capilla del Monte: renovaron paños de hormigón en la calle Urquiza

Capilla del Monte. Con el hormigonado correspondiente, culminaron las tareas de recambio de cañerías y renovación de paños de hormigón en la calle Urquiza de Capilla del Monte. Estos trabajos se enmarcan dentro del Plan de Bacheo y Reparación de Calles que lleva adelante el Municipio.

Con estas tareas, se concretó el reemplazo de cañerías obsoletas por parte de Aguas Capilla y la reposición de paños de hormigón por parte del Municipio. Estos trabajos brindan mayor seguridad y mejoran el tránsito, tanto de vehículos como de peatones.