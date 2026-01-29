Comenzó la Temporada Real 2026 con una fuerte apuesta a la cultura cordobesa

La Temporada Real 2026 fue inaugurada oficialmente en el Teatro Real con la función de “Es por ahí”, espectáculo encabezado por el actor y humorista Camilo Nicolás, en una gala que marcó el inicio de la programación de verano del teatro provincial.

La apertura dio comienzo a una nueva edición de esta propuesta cultural que busca consolidar a la ciudad de Córdoba como un polo artístico durante la temporada estival, fortaleciendo el trabajo de artistas locales y promoviendo la articulación entre el sector público y privado.

La industria cultural constituye un sector estratégico para el desarrollo de la provincia, no solo por su valor simbólico y creativo, sino también por su impacto económico y social. Las actividades culturales generan empleo directo e indirecto para actores, actrices, músicos, técnicos, productores y gestores culturales, conformando una cadena de valor clave para la economía local.

En ese marco, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó la importancia de la Temporada Real 2026 como una política pública orientada a fortalecer la industria cultural en la ciudad durante el verano. “Desde la Agencia trabajamos para generar herramientas y condiciones que permitan a los artistas desarrollarse y sostener su trabajo, impulsando una verdadera sinergia entre lo público y lo privado, que es clave para el crecimiento del sector”, señaló.

Rodio también subrayó el impacto positivo de esta articulación en el centro de la ciudad, al remarcar que la actividad cultural dinamiza el movimiento turístico y comercial durante la temporada estival.

Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, resaltó la decisión del Gobierno provincial de fortalecer a la ciudad de Córdoba como un eje central de la actividad cultural y turística. “Es muy importante saber que la Provincia apuesta a la capital como un espacio central para la cultura, entendiendo que históricamente el teatro y los espectáculos se concentraron en los valles turísticos”, expresó.

En esa línea, Siciliano valoró el cambio de mirada que implica pensar a la cultura como parte del movimiento turístico de Córdoba capital, con el acompañamiento del Estado y la articulación con el sector privado.

Durante la noche inaugural, Camilo Nicolás recibió un reconocimiento por su aporte a la industria cultural cordobesa y su trayectoria en los escenarios de la provincia y el país. La distinción consistió en una estatuilla realizada por el artesano Marcelo Gutiérrez, entregada junto a autoridades de la Agencia Córdoba Cultura.

Del evento participaron también la secretaria general de Educación y Ambiente, Victoria Flores; la directora del Teatro Real, Susana Dutto; y otras autoridades provinciales, municipales y representantes de la comunidad artística.

Programación de verano en el Teatro Real

La Temporada Real 2026 se desarrollará durante febrero y principios de marzo, con funciones en las salas Carlos Giménez y Azucena Carmona. La programación incluye 23 funciones de humor, teatro, magia y danza, con entradas a precios accesibles y una fuerte impronta local.

Además de Camilo Nicolás, se presentarán artistas como El Flaco Pailos, Carla Dogliani, Alejandro Orlando, Facundo Gambandé, Doña Jovita, Mago Willy y el bailarín Hernán Piquín, acompañado por un elenco de danza cordobés.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de ventas.autoentrada.com o en la boletería del Teatro Real, ubicada en San Jerónimo 66.