Córdoba acompaña a Los Teros en la Copa Libertadores de Fútbol de Amputados

A días de su participación en la Copa Libertadores de Fútbol de Amputados, el equipo cordobés Los Teros fue recibido por autoridades provinciales, en un encuentro que sirvió para ratificar el acompañamiento del Gobierno de Córdoba de cara a una competencia histórica para el deporte inclusivo de la región.

El plantel se reunió con el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri. Allí, las autoridades destacaron el recorrido del equipo y confirmaron el apoyo institucional para concretar el viaje y la participación en el certamen continental, que se disputará del 1 al 8 de febrero en São Paulo, Brasil.

Los Teros lograron la clasificación tras consagrarse campeones de la Liga Nacional de Fútbol de Amputados, lo que les permitió convertirse en uno de los representantes argentinos en la Copa Libertadores de la disciplina. El torneo reunirá a equipos de distintos países y marcará un nuevo hito en el desarrollo del fútbol adaptado en América Latina.

Durante el encuentro, Miguel Siciliano subrayó el valor simbólico y social del equipo: “Los Teros van a representar a Córdoba y a la Argentina con una historia marcada por el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. Desde el Gobierno provincial vamos a acompañarlos para que puedan estar presentes y competir como se lo merecen”. Además, remarcó que el apoyo estatal “no es un gasto, sino una inversión”, por el impacto inspirador que genera el deporte inclusivo.

En la misma línea, Manuel Calvo celebró el logro deportivo y reafirmó el compromiso de la Provincia con la igualdad de oportunidades. “Queremos que el sueño de Los Teros sea también el sueño de todos los cordobeses”, expresó, al tiempo que destacó el trabajo que se realiza desde el Polo Deportivo Kempes y la Agencia Córdoba Deportes en la promoción del deporte adaptado.

Por su parte, Agustín Calleri señaló que “el Estado tiene que estar a disposición de sus deportistas” y recordó que en Córdoba el deporte es una política de Estado desde 1999. “Ellos no solo compiten, también son un ejemplo para muchas personas”, afirmó.

Desde el plantel, Mauricio Manuel Ortiz Romero agradeció el respaldo recibido: “Nos dieron una mano fundamental que nos permitió concretar el viaje para disputar un torneo tan importante, no solo para nosotros sino también para el crecimiento del fútbol para amputados a nivel continental”. Y agregó: “Volver a jugar al fútbol ya fue un premio. Después de la amputación, muchos pensamos que no íbamos a poder volver a hacer deporte”.

De la reunión también participó el intendente de Ucacha, Ariel Moreyra, quien colaboró con gestiones para facilitar la participación del equipo en el certamen internacional.

El fútbol de amputados se juega sin prótesis y con el uso de bastones, y promueve la inclusión, la igualdad de oportunidades y la integración social a través del deporte. En ese marco, Los Teros se consolidaron como referentes nacionales, con una trayectoria basada en el trabajo colectivo y el acompañamiento de la comunidad, y ahora se preparan para representar a Córdoba y al país en uno de los torneos más importantes de la disciplina.