Córdoba concreta su primera exportación aérea de carne a Portugal

Este jueves 29 de enero, Córdoba concretó su primera exportación de carne vacuna refrigerada con destino a Portugal, marcando un hito para la producción local y el desarrollo logístico de la provincia. El embarque se realizó desde el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, que continúa consolidándose como uno de los principales hubs de carga aérea de la región.

La operación fue gestionada por la empresa Logros S.A. y transportada por Air Europa en el vuelo UX 122, que despegó a las 13 horas con destino a Madrid. Desde allí, la carga continuó por vía terrestre hasta Olhão, en Portugal, donde fue recibida por la firma importadora Frimarc. El envío correspondió a carne tipo picanha (tapa de cuadril) y contó con la intermediación comercial de la firma Goodstep, con base en Estados Unidos.

El embarque es resultado de un trabajo sostenido iniciado en 2024, cuando el Gobierno de Córdoba impulsó una estrategia integral para fortalecer la infraestructura logística, ampliar rutas aéreas y atraer nuevas operaciones de carga. En ese marco, se conformó una mesa intersectorial integrada por empresas exportadoras, organismos públicos, operadores aeroportuarios y líneas aéreas.

El crecimiento del aeropuerto en volumen y valor de carga exportada se apoya en inversiones específicas en manipulación y almacenaje, incluyendo la incorporación de depósitos de frío, que permiten operar con productos perecederos bajo estándares internacionales. También fue clave la articulación con la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne.

Portugal se posicionó durante 2024 como el cuarto mercado de la Unión Europea para la carne argentina, impulsado por acciones de promoción y una demanda sostenida del producto. Este primer embarque refuerza el perfil exportador de Córdoba y amplía las posibilidades de inserción internacional para la producción cárnica provincial.

Desde ProCórdoba destacaron que el objetivo es continuar fortaleciendo la conectividad internacional, la infraestructura logística y la eficiencia operativa, acompañando el crecimiento exportador de las economías regionales.