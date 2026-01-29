Invierten más de $23 mil millones para modernizar la Terminal de Ómnibus T1

El Gobierno de Córdoba anunció una obra integral de reacondicionamiento en la Terminal de Ómnibus T1, que incluirá la renovación de las instalaciones eléctricas y contra incendios, además de la incorporación de nuevos ascensores y escaleras mecánicas. La intervención será ejecutada a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Los trabajos tienen como objetivo garantizar la seguridad eléctrica, mejorar las condiciones de prevención ante incendios, promover el ahorro energético y optimizar la conectividad y el funcionamiento general del edificio, por el que circulan diariamente miles de personas.

La obra fue licitada por la Subsecretaría de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con un presupuesto oficial de 23.153.862.736 pesos. El proyecto fue elaborado conforme a los lineamientos establecidos por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto 351/79), la Norma IRAM 3597 y los requerimientos específicos de la Dirección de Bomberos de la ciudad de Córdoba.

La Terminal de Ómnibus T1 fue construida entre 1968 y 1971 y se destaca por su estereoestructura metálica de color naranja, sostenida por tensores de acero vinculados a columnas de hormigón armado, una característica arquitectónica emblemática del edificio.

Entre los principales trabajos previstos se encuentra la construcción de una nueva sala de tableros eléctricos, la renovación integral de la instalación eléctrica, la creación de una nueva sala de EPEC sobre línea municipal, la instalación de un sistema de detección de incendios, la realización de pruebas hidráulicas y readecuación del sistema de extinción existente, y la incorporación de nuevos ascensores y escaleras mecánicas.

El acto licitatorio estuvo encabezado por el subsecretario de Arquitectura, Andrés Caparroz, y contó con la participación de cuatro empresas oferentes: AMG Obras Civiles S.A., Conectar S.R.L., Ingenia Grupo Constructor S.A. e Ingeniería S.R.L. e Ingenieros Roberto y Carlos Trujillo S.R.L. U.T.