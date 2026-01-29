La Falda: Dieminger inaugurará las Sesiones Ordinarias del Concejo

La Falda. El Concejo Deliberante de la ciudad de La Falda invitó a los vecinos a participar de la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, que se realizará el domingo 1 de febrero, a las 19 h, en el Salón Leopoldo Marechal, sito en Sarmiento 92.

Como todos los años, el intendente Javier Dieminger brindará su discurso inaugural, donde presentará el balance de la gestión correspondiente al año 2025, detallando las acciones, logros y gestiones desarrolladas durante ese año.

"Los esperamos para ser parte de este importante momento institucional", destacaron en la invitación.