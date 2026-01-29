La Kermés de Ciencia vuelve a Huerta Grande

Huerta Grande. La Plaza de los Niños de Huerta Grande (H. Yrigoyen esquina Espora) será el escenario este viernes 30 de una jornada única de exploración científica y tecnológica. Desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, los asistentes podrán disfrutar gratuitamente de actividades divertidas y educativas para toda la familia.

Actividades destacadas:

Juegos de química

Programación de robots

Observación de estrellas con telescopios

Stand de impresiones 3D

Demostración de cohetes

El evento es gratuito, y estará abierto para que niños y adultos disfruten aprendiendo y descubriendo juntos.