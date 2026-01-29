Córdoba. En el marco de la Campaña de Dengue 2025/2026, las autoridades sanitarias de la Provincia reiteraron la importancia de profundizar las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue y la chikungunya. La principal recomendación es eliminar los criaderos, ya que todo recipiente con agua acumulada puede convertirse en un foco de reproducción.

Entre las acciones clave se destacan el descacharrado de viviendas, la eliminación del agua estancada —especialmente luego de las lluvias recientes—, la limpieza y desmalezado de patios, y el uso de repelentes y protección contra mosquitos.

Además, el Ministerio de Salud de la Provincia promueve la vacunación contra el dengue como herramienta fundamental para prevenir complicaciones y cuadros graves. Pueden vacunarse personas de entre 15 y 59 años, hayan tenido o no dengue, que residan en alguno de los 13 departamentos priorizados, entre ellos Punilla. No se requiere turno previo: solo es necesario presentarse con DNI y carnet de vacunación en la institución correspondiente.

Campaña para embarazadas

Por otra parte, ya se encuentra en marcha la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación. Esta estrategia busca proteger a los recién nacidos durante los primeros meses de vida, etapa en la que presentan mayor vulnerabilidad frente a las enfermedades respiratorias.

Mediante la vacunación, la madre transmite anticuerpos al bebé, que junto con la lactancia ayudan a generar una barrera temprana de protección contra el VSR, reduciendo significativamente el riesgo de internaciones.

La vacuna está disponible en todos los vacunatorios de la provincia, y puede administrarse junto con otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la triple bacteriana acelular, antigripal, COVID-19 y hepatitis B.