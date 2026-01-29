Río Cuarto: reactivan y avanzan las obras del Centro de Desarrollo Infantil de Banda Norte

Las obras del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Banda Norte, en la ciudad de Río Cuarto, alcanzan un avance del 70%, en el marco del plan provincial que contempla la finalización de 13 centros similares en distintas localidades del interior cordobés.

Se trata de obras que habían sido iniciadas por el Gobierno Nacional y que quedaron abandonadas, y que fueron asumidas y reactivadas por el Gobierno de Córdoba, con el objetivo de garantizar su conclusión y posterior puesta en funcionamiento.

El CDI estará destinado a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, y brindará atención integral que incluye cuidados de salud, educación, contención y actividades lúdicas y recreativas. La inversión provincial para este centro asciende a 770 millones de pesos.

El objetivo del proyecto es asegurar una adecuada nutrición, promover la estimulación temprana y fortalecer la salud integral, favoreciendo además la participación familiar y comunitaria en los procesos de crianza y desarrollo. Asimismo, el espacio podrá albergar propuestas complementarias para infancias y adolescencias de mayor edad, en articulación con la educación formal.

El edificio se encuentra ubicado en la intersección de las calles Las Golondrinas y Obispo Buteler y contará con una superficie cubierta de 248 metros cuadrados. Tendrá lactario, sala de deambuladores, salas para niñas y niños de 2 y 3 años, cocina, depósito, área administrativa y un bloque sanitario con baño adaptado, entre otras dependencias.

El secretario de Obras y Servicios Públicos de Río Cuarto, Martín Cantoro, destacó la reactivación de la obra y señaló: “Este edificio, que originalmente contaba con financiamiento nacional y quedó abandonado tras el corte de remesas, hoy tiene un avance del 70% gracias a la firme decisión del Gobierno provincial. Para el mes de marzo podría estar inaugurado”.