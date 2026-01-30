“Artistas de Feria” se presenta en La Falda con funciones a la gorra

La Falda. Durante los meses de enero y febrero, la ciudad de La Falda se llenará de color, humor y destreza con la propuesta “Artistas de Feria”, un espectáculo del Circo Kalavaza que invita a vecinos y turistas a disfrutar del arte callejero en formato circense.

Las funciones se realizarán todos los jueves a las 20 horas en el espacio Descanso Edén, ubicado sobre Avenida Edén 1400, un punto de encuentro tradicional para la cultura y el paseo en la ciudad serrana.

Con una estética festiva y una puesta en escena que remite a las ferias populares, el espectáculo reúne disciplinas del circo contemporáneo, el clown y el teatro físico, apostando a una experiencia cercana y familiar. La modalidad “a la gorra” permite que el público colabore de manera voluntaria, fortaleciendo el vínculo directo entre artistas y espectadores.

La iniciativa forma parte de la programación de Verano La Falda 2026 y cuenta con el acompañamiento de Artesanos y Manualistas La Falda Feria y del municipio, reafirmando el compromiso con la promoción del arte independiente y el acceso libre a la cultura.

“Artistas de Feria” se presenta como una excelente alternativa para disfrutar de las noches de verano, celebrando la creatividad, el encuentro y el espíritu festivo que caracteriza a La Falda como Ciudad Serrana.