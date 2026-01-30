Córdoba removió residuos de 78 puntos críticos de la ciudad

En los últimos días, la Municipalidad de Córdoba retiró 2.192 toneladas de residuos de 78 basurales a cielo abierto distribuidos en distintos sectores de la ciudad. Las tareas se realizaron a lo largo de seis jornadas consecutivas, con un promedio diario de 365 toneladas, en el marco de los operativos habituales de limpieza urbana.

Los trabajos incluyeron la intervención en 18 macrobasurales, donde se extrajeron 1.143 toneladas, lo que representa un promedio de 63,5 toneladas por cada punto limpiado. Estas acciones se concentraron en zonas del noreste, noroeste, norte centro, sureste y suroeste de la capital, abarcando sectores con acumulación crónica de residuos.

En paralelo, se avanzó sobre 60 microbasurales, caracterizados por pequeños amontonamientos pero con alto impacto ambiental negativo. De ese total, 26 fueron limpiados en la zona norte y 34 en la zona sur. En estos puntos se retiraron 515 toneladas en el norte y 534 toneladas en el sur, en su mayoría vinculadas a la disposición irregular de residuos por parte de grandes generadores.

Durante los operativos se detectaron residuos domiciliarios, escombros, restos verdes y voluminosos. En varios sectores fue necesario intervenir más de una vez debido a la reincidencia en el arrojo clandestino. Las tareas permitieron reducir focos persistentes de contaminación y mejorar las condiciones sanitarias de los barrios afectados.

Desde el municipio se recordó que los Grandes Generadores de Residuos deben estar inscriptos en el registro correspondiente y gestionar sus desechos mediante empresas habilitadas. La disposición en la vía pública o en basurales a cielo abierto constituye una infracción sancionada por la normativa ambiental vigente.

Ante situaciones de arrojo ilegal de residuos, se encuentra habilitada la denuncia a través de los canales municipales oficiales, con el fin de facilitar el control y prevenir la formación de nuevos basurales.