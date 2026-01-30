La Cumbre: con nueva iluminación, el Pasaje Tassano convoca multitudes

viernes, 30 de enero de 2026 · 02:12

La Cumbre. Cada noche el pasaje Tassano de La Cumbre se viste de gala para recibir visitantes y vecinos que recorren el sector disfrutando la nueva iluminación que colocó el municipio en toda la cuadra.

"Así de lindo, iluminado y concurrido luce el Pasaje Tassano, escenario de fiestas y encuentros en estas noches de verano tras el cambio de luminarias que llevó a cabo días atrás el personal de Obras Públicas de nuestra localidad. ¿Ya pasaste por ahí? ", señalaron desde el área de Turismo del municipio.

