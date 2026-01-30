Llega Capilla del Monte el Planetario Móvil 360°

Capilla del Monte. La ciudad de Capilla del Monte se prepara para vivir una experiencia única este verano. Este viernes 30 de enero abre sus puertas el Planetario Móvil 360°, una propuesta pensada para toda la familia que promete combinar educación, entretenimiento y tecnología en un viaje inmersivo sin salir de la ciudad.

Instalado en la Plaza San Martín, en la intersección de Diagonal Buenos Aires y Rivadavia, el planetario ofrecerá funciones desde las 18 hasta las 23 horas, con presentaciones cada 40 minutos, permitiendo que grandes y chicos elijan su propia aventura.

La experiencia propone tres recorridos temáticos: Dinosaurios, donde el público podrá “caminar” entre los gigantes del pasado; Aventura Submarina, una exploración por las profundidades del océano; y Misión Espacial, un viaje por las galaxias con la sensación de ser astronautas. Cada función se desarrolla dentro de una cúpula 360°, generando una vivencia envolvente y educativa.

La entrada general tiene un costo de $7.500. También se ofrecen entradas anticipadas con un 10% de descuento y la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés, además de un 50% de descuento en la segunda función. Los menores de 3 años y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) abonan $3.000, correspondiente al seguro.

El Planetario Móvil 360° se presenta como una de las propuestas destacadas del verano en Capilla del Monte, ideal para disfrutar en familia y transformar las vacaciones en una aventura inolvidable.