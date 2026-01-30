Quinteros pidió que la justicia investigue el freno a la compra de drones

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, denunció penalmente al Tribunal de Cuentas por el bloqueo de la compra de drones y sostuvo que hubo «un abuso de autoridad y una extralimitación de funciones». El funcionario cuestionó la decisión del juecismo y se busca determinar si el órgano de control se excedió en sus funciones al observar el gasto y negar el visado del expediente administrativo vinculado a la adquisición de tecnología.

Asimismo, se advirtió que tales consideraciones implican «una injerencia en facultades propias del Poder Ejecutivo, afectando el principio de división de poderes y excediendo el marco legal que regula la actuación del órgano de control externo».

«En razón de la gravedad institucional de los hechos y ante la posible comisión de delitos vinculados al ejercicio abusivo de la función pública, se promovió la correspondiente acción para que la Justicia investigue el alcance y la legalidad de la actuación desplegada»; se añadió en un comunicado oficial.

«Sin elementos para sostener acusaciones y agravios de extrema gravedad, muchos de ellos de carácter personal, entendemos que, en nuestra calidad de funcionarios públicos, corresponde realizar esta denuncia penal para que sea la Justicia quien tenga la última palabra. Consideramos que estamos ante un claro abuso de autoridad con dos objetivos concretos: obstruir de manera indefinida la adquisición de tecnología de punta, con el impacto negativo que ello tiene para la seguridad pública y ciudadana, y brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz y estigmatizante, utilizando instituciones públicas con fines personales y totalmente ajenos a los que establece la ley»; argumentó Quinteros.

«Expresiones como ‘fraude’, ‘corrupción’, ‘traje a medida’, ‘sobreprecios’ o ‘cajas negras’, dichas con semejante liviandad e irresponsabilidad, no pueden quedar sin consecuencias. La crítica es legítima, la injuria no. Que quede claro: todo tiene un límite»; completó el ministro.