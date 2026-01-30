Valle Hermoso abre las inscripciones para los Talleres Deportivos

Valle Hermoso. La Municipalidad de Valle Hermoso, a través del Área de Deportes y Recreación, anunció el inicio de las inscripciones para los Talleres Deportivos 2026, una amplia propuesta destinada a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores de la comunidad. Las actividades comenzarán en el mes de marzo y están pensadas para promover hábitos saludables, inclusión y participación social.

La oferta incluye una variada grilla de disciplinas. Entre ellas se destacan el Taller Recreativo Adulto +60, con actividades como pilates, gimnasia funcional, ritmos, yoga, caminatas saludables y taller de folklore; y la Iniciación al Deporte para niñas y niños de 8 a 12 años, que contempla actividades recreativas predeportivas como handball, vóley y newcom.

También forman parte de la propuesta la Escuela de Fútbol Infantil (5 a 12 años), Gimnasia Funcional para jóvenes y adultos, Escuela de Running para mayores de 15 años, Sibpalki, Deporte Adaptado y Caminatas Saludables, garantizando opciones para todas las edades y niveles.

Para inscribirse, las personas interesadas deben presentarse en la Oficina de Deportes y Recreación, ubicada en Avenida Padre Consalvi 234, donde podrán retirar y completar el formulario correspondiente. Se solicita presentar Certificado Único de Salud (CUS), que puede ser completado por un profesional médico a elección y no requiere EMAC. En el caso de deporte adaptado, se deberá presentar además el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Para menores de edad, el formulario deberá ser completado por un adulto responsable.

Desde el municipio destacaron que los talleres buscan fortalecer el acceso al deporte como herramienta de bienestar físico, integración y desarrollo comunitario. Para más información, se encuentra disponible el contacto del Área de Deportes y Recreación: 3548 566212.

Con esta iniciativa, Valle Hermoso reafirma su compromiso con el deporte, la inclusión y la vida activa para todos los vecinos y vecinas.