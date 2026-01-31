Boletos Sociales: el traspaso de tarjetas se podrá hacer hasta el 13 de febrero

La Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba informó que se extendió hasta el 13 de febrero de 2026 el plazo para realizar el cambio de la tarjeta Red Bus al sistema SUBE, en el marco de la vigencia de los Boletos Sociales para el transporte urbano de la ciudad de Córdoba.

Durante este período, los beneficiarios deberán efectuar el traspaso de sus beneficios a la nueva tarjeta, un requisito indispensable para continuar utilizando el servicio con los programas provinciales vigentes.

El trámite está habilitado exclusivamente para beneficiarios activos del Boleto Obrero Social (BOS), Boleto Educativo Cordobés (BEC), Boleto Adulto Mayor (BAM) y Boleto Social Cordobés (BSC), correspondientes al transporte urbano capitalino.

Dónde y cuándo realizar el trámite

Durante el mes de febrero, con horarios extendidos, la gestión podrá realizarse en los siguientes puntos:

Secretaría de Transporte de la Provincia: lunes a viernes, de 8 a 18 horas, en Bv. J. D. Perón 12.

Terminal de Ómnibus de Córdoba:

Terminal 1 (T1):

Boleterías 40 y 41 (FAM): lunes a viernes, de 8 a 18 horas.

Boletería 45 (Coniferal): lunes a viernes, de 9 a 16 horas.

Terminal 2 (T2):

Boletería 85 (Tamse): lunes a viernes, de 9 a 16 horas.

Boletería 86 (SiBus): lunes a jueves, de 9 a 16:30 horas; viernes, de 9 a 15:30 horas.

Palacio 6 de Julio: lunes a viernes, de 8 a 18 horas, y sábados de 8 a 16 horas, en Marcelo T. de Alvear 120.

Centros de Participación Comunal (CPC): lunes a viernes, de 8 a 14 horas. La única sede exceptuada es el CPC del Mercado de la Ciudad.

Nuevas postulaciones

Quienes deseen postularse por primera vez a los Boletos Sociales de la Provincia deberán hacerlo a través de Ciudadano Digital (CiDi), nivel 2, completando el Formulario Único de Postulantes (FUP).