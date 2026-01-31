El gas aumentará en febrero cerca de un 17%

País. El Gobierno nacional oficializó este jueves los nuevos precios de los servicios públicos que regirán desde febrero, con subas tanto en gas como en electricidad. De todos modos en el caso de luz la suba no alcanza por ahora a las provincias.

Según indicó la Secretaría de Energía de la Nación, el gas tendrá un aumento del 16,86% en todo el país. En tanto, la luz subirá 3,59% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que en el resto del territorio nacional el impacto dependerá de las decisiones de cada jurisdicción provincial.

De acuerdo con la estimación oficial, en el caso del gas la tarifa final podría reflejar incrementos que van desde $960 hasta $11.300, según el tipo de usuario, el nivel de consumo y la zona geográfica.

Desde Energía precisaron que para la mayoría de los usuarios residenciales, que representan cerca del 70%, el aumento promedio se ubicará entre $960 y $6400. En cambio, para las categorías residenciales de mayor consumo, que abarcan al 30% restante, las subas irán desde $2900 hasta $11.300.

En el marco de la actualización, la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, sostuvo que esta política “busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas no se le dispare el precio”.

Con respecto a la tarifa de energía eléctrica para el interior del país, aclararon que el ajuste será definido por cada jurisdicción.