Llaryora anunció inversiones y obras en localidades de Roque Sáenz Peña

En la antesala de la apertura del período ordinario de sesiones legislativas, el gobernador Martín Llaryora visitó este sábado cuatro localidades del departamento Presidente Roque Sáenz Peña, donde inauguró obras de infraestructura y anunció nuevas inversiones destinadas a salud, educación, servicios públicos y desarrollo urbano.

Durante la recorrida, el mandatario presentó un conjunto de acciones que forman parte del Programa de Igualdad Territorial, una iniciativa provincial que alcanza a Roque Sáenz Peña y a otros once departamentos del interior cordobés.

“Mi compromiso es con el sur sur, con el norte y con todo el cordón productivo que muchas veces vio demorado su crecimiento por falta de infraestructura”, expresó Llaryora al detallar las inversiones previstas.

En La Cesira, el gobernador dejó habilitada la segunda etapa de ampliación de la red de gas natural, una obra financiada por la Provincia con una inversión de 89.880 dólares, equivalentes a unos 131,6 millones de pesos a valores actuales. Además, anunció el envío de otros 120 millones de pesos para continuar con el tendido de la red y ampliar la cobertura del servicio.

Los trabajos, ejecutados a través del Fondo para el Desarrollo de Redes de Gas Natural, incluyeron la instalación de un ducto de 1.284 metros de extensión, que permitirá beneficiar a más de 60 usuarios potenciales.

En ese marco, Llaryora remarcó la importancia de la inversión pública en infraestructura como motor del crecimiento productivo y social del interior provincial, y la vinculó con la posibilidad de fortalecer el arraigo en las comunidades.

“Impulsamos el Programa de Igualdad Territorial para que nadie tenga que migrar por falta de oportunidades”, sostuvo, y agregó que el objetivo es que los jóvenes puedan estudiar y desarrollarse en sus lugares de origen.

En materia de salud, el gobernador anunció un aporte de 100 millones de pesos para la refacción integral del centro de salud municipal y adelantó que la Provincia entregará una ambulancia para reforzar la atención primaria en la localidad.

Además, dejó oficialmente inaugurado el Bulevar Oeste, una obra considerada clave para mejorar la conectividad urbana de La Cesira.

Por su parte, el intendente Guillermo Legorburu destacó la importancia de la ampliación de la red de gas natural para el desarrollo local y la calidad de vida de los vecinos, y valoró la presencia del gobernador en la localidad para poner en marcha una obra largamente esperada.