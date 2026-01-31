Más efectivos preparados para el control de accesos al fútbol

Cadetes de la Escuela de Oficiales “Libertador General San Martín” y aspirantes de la Escuela de Suboficiales “Manuel Belgrano” comenzaron una capacitación específica para desempeñarse como operadores del programa nacional Tribuna Segura, en el marco de sus prácticas profesionalizantes.

La formación tiene como objetivo que los futuros oficiales y suboficiales participen en los controles de ingreso a los estadios de fútbol, una tarea que en Córdoba es coordinada por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro).

El ciclo incluye contenidos teóricos y prácticos vinculados al funcionamiento del sistema de admisión, el uso de dispositivos móviles de control, la verificación de documentación, los protocolos ante incidentes y la coordinación con organizadores y fuerzas de seguridad durante espectáculos deportivos masivos.

Las clases están a cargo de instructores especializados en seguridad en eventos deportivos y referentes del programa, quienes brindan una mirada operativa sobre el trabajo en los accesos a los estadios.

Durante el encuentro, el presidente del Cosedepro, Marcelo Frossasco, destacó la magnitud del sistema en Córdoba y señaló que la provincia se ubica entre las principales del país en la aplicación de restricciones y derechos de admisión en canchas, subrayando la responsabilidad que implica el manejo de información sensible.

Una vez finalizada la etapa de capacitación, los cadetes y aspirantes realizarán prácticas en los accesos a los estadios de la ciudad de Córdoba y de Río Cuarto, durante partidos correspondientes a la Liga Profesional y a la Primera Nacional.

De la actividad también participaron autoridades policiales y responsables operativos del programa, quienes acompañan el proceso de formación de los futuros efectivos.

Tribuna Segura es un programa del Ministerio de Seguridad de la Nación que en Córdoba se aplica en distintas regiones de la provincia, con operativos en Capital, Liga Cordobesa, Río Cuarto y varios departamentos del interior. El sistema utiliza un dispositivo móvil que permite verificar el DNI y consultar bases de datos nacionales y provinciales para determinar si una persona está habilitada o no para ingresar a un estadio.