Arrancó la cuenta regresiva: el Pre Cosquín reveló a sus finalistas

Con emoción y expectativa, el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026 dio a conocer anoche la nómina de finalistas de la primera ronda del tradicional concurso, en el marco de su 54ª edición. La selección abarca rubros musicales y de danza, con artistas provenientes de distintas sedes del país.

El jurado, integrado por referentes de la música y la danza folklórica, evaluó a los participantes en competencia y definió a quienes avanzan a las instancias finales del certamen, considerado el más federal de la Argentina.

En Solista Vocal, fueron seleccionados Walter Juárez (sede Pergamino, Buenos Aires), Abigail Lugea y Carlos Villegas (sede San Luis). En Dúo Vocal, clasificó Huarmi Son (La Rioja), mientras que en Conjunto Vocal lo hizo Yunta Mambo (Viale, Entre Ríos).

En el rubro Solista Instrumental, avanzó Jorge Ocampo (Cruz del Eje, Córdoba), y en Conjunto Instrumental, Juan Sans Trío (Cruz del Eje). En Canción Inédita, fue seleccionada “Coplera”, de Ezequiel David Ailán (Leandro N. Alem, Buenos Aires).

La danza también tuvo su protagonismo. En Malambo Femenino, clasificaron Martina “La Cuyanita” Pizarro (San Juan) e Itahi Donda (Viale, Entre Ríos). En Malambo Masculino, fue elegido Alan Pousa (La Rioja), y en Conjunto de Malambo, La Sajuriana (San Juan).

En Pareja de Baile Tradicional, avanzaron González–Flores (La Rioja), mientras que en Pareja de Baile Estilizado lo hicieron Villalba–Sandoval (Cruz del Eje). En Conjunto de Baile Folklórico, fueron seleccionados Ballet Ikaika (San Juan) y El Malevo Ballet (La Rioja).

El Pre Cosquín vuelve a mostrar su carácter plural y federal, consolidándose como la principal vidriera de nuevos talentos del folklore argentino.