Bialet Massé vivió la primera noche de la Peatonal de la Cerveza

El pasado sábado 3 de enero comenzó a vivirse en Bialet Massé la segunda edición de la Peatonal de la Cerveza. Números artísticos, food-trucks y por supuesto, la infaltable cerveza artesanal, le dieron el marco a una noche excepcional.

El balance del primer fin de semana resultó altamente satisfactorio, con una importante concurrencia de público que disfrutó de música en vivo, una variada oferta gastronómica y un clima general de celebración.

Sobre el escenario se presentaron tres propuestas artísticas con repertorios populares que convocaron al público al baile: el folclorista Nico Villa, la banda de rock Docta Boss y el dúo cuartetero El Fabri y Anto, quienes animaron la noche veraniega con una destacada respuesta del público presente.

La propuesta se completó con puestos de cerveza artesanal elaborada por productores locales y una amplia oferta gastronómica que incluyó platos mexicanos, empanadas tradicionales y menús criollos.

El intendente Eduardo Reyna agradeció la presencia de turistas y vecinos de localidades cercanas, y destacó la diversidad de actividades que ofrece Bialet Massé durante la temporada estival. En ese sentido, puso en valor el Mercado de Arte Popular, que funciona todas las tardes en la Carpa de Artesanos ubicada en la Oficina de Turismo.

Asimismo, se resaltaron otras propuestas recreativas y culturales como “Domingos en Familia” en el balneario Barrancas Bermejas y la iniciativa «Escenario Callejero Eduardo Falú», que formará parte de las noches festivaleras en el marco del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. La primera jornada dejó una imagen convocante y alentadora de cara a las próximas fechas de la Peatonal de la Cerveza Artesanal, que continuará el sábado 17 de enero y los viernes 6 y 13 de febrero.