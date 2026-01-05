Capilla del Monte: comenzó a desarrollarse la agenda de “Veranizate”

Capilla del Monte. Capilla del Monte dio a conocer los adelantos de su propuesta “Veranizate”, una ambiciosa agenda de actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas que marcarán la temporada de verano 2026 en la localidad, con eventos gratuitos pensados tanto para vecinos como para turistas.

La programación combina espectáculos musicales de primer nivel, teatro, humor, actividades al aire libre, propuestas de bienestar y recorridos turísticos, consolidando a Capilla del Monte como uno de los destinos más activos de la región durante el verano.

Entre los eventos destacados de la temporada se encuentran las presentaciones de Paquito Ocaño (8 de enero), Martín Huergo (10 de enero), el Festival de Bandas Tributo (17 de enero), Magui Olave (22 de enero) y el esperado Festival del Humor (24 de enero), todas propuestas de acceso libre y gratuito.

Además, durante todo el mes de enero se desarrollará una amplia grilla diaria de actividades, que incluye caminatas matutinas y senderismo al atardecer, yoga restaurativo, zumba, astroturismo, visitas guiadas, muestras artísticas, ciclos de música en la Sala Poeta Lugones y funciones teatrales en el Cine Teatro Enrique Muiño.

La agenda también incorpora propuestas especiales como la Caminata de Luna Llena, el Walking Tour Capilla, espectáculos infantiles, teatro para adultos, conciertos homenaje y encuentros deportivos barriales, fortaleciendo la diversidad de opciones para todas las edades.

Desde el municipio destacaron que esta programación busca no solo promover el turismo, sino también generar espacios de encuentro comunitario, fomentar el acceso a la cultura y potenciar la identidad local en un entorno natural único como el del Pueblo Uritorco.

Con una propuesta variada, gratuita y sostenida a lo largo de todo el mes, Capilla del Monte invita a “veranizarse” y disfrutar de una temporada 2026 cargada de experiencias, arte y naturaleza, reafirmando su lugar como uno de los destinos culturales más elegidos del verano cordobés.