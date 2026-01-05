Córdoba consolida su política de clústeres y se posiciona como referente regional

Córdoba avanza en una política sostenida de desarrollo productivo con eje en la clusterización y la articulación entre el sector público, privado y académico, con el objetivo de mejorar la competitividad y potenciar sectores estratégicos de la economía.

El trabajo conjunto entre el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, a través de la Agencia Competitividad y el ente Córdoba Acelera, permitió consolidar un modelo que fortalece capacidades productivas y genera impacto real en el entramado económico provincial.

Durante 2025, esta estrategia se materializó en 27 iniciativas clúster que abarcan diversas actividades económicas. Estas conformaciones reúnen a más de 1.300 empresas y registran presencia exportadora en más de 100 países, reflejando la escala y diversidad del sistema productivo cordobés.

En el marco del trabajo en red, se ejecutaron 139 proyectos y acciones sectoriales a lo largo del año, de los cuales ocho fueron cofinanciados. Estas iniciativas tuvieron impacto directo en el fortalecimiento de las capacidades productivas, innovadoras y comerciales de los distintos clústeres.

La proyección nacional e internacional fue otro eje central de la política clúster. Durante 2025 se concretaron más de 50 participaciones en ferias y misiones, que incluyeron 23 eventos nacionales e internacionales, 24 misiones comerciales al exterior y siete misiones inversas, ampliando oportunidades de negocios y cooperación.

Este recorrido permitió que el modelo Córdoba obtuviera reconocimiento internacional. A nivel regional, el Programa Intercluster de la CEPAL seleccionó a 29 clústeres latinoamericanos, de los cuales cuatro son cordobeses. Además, la provincia fue anfitriona del Intercambio para la Competitividad de las Américas (ACE) y el Programa Córdoba Cluster fue semifinalista en los Public-Private Collaboration Awards 2025, en el marco del Urban Transformation Summit del Foro Económico Mundial y ONU-Hábitat.

La proyección global continuará en 2026, ya que Córdoba será sede de la Global Conference de TCI Network, la cumbre mundial más importante de clústeres y ecosistemas de innovación, tras su participación en las ediciones realizadas en Dublín, Irlanda, en 2025, y en Chihuahua, México, en 2024.

Desde el Gobierno provincial y municipal destacaron que este recorrido reafirma el compromiso con una política productiva basada en la articulación, la planificación estratégica y el trabajo conjunto, consolidando a Córdoba como un referente regional en desarrollo productivo y competitividad.