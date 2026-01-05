Emergencia hídrica en Huerta Grande: piden uso responsable del agua

Huerta Grande. Las altas temperaturas que se registran en la región han generado un período de altísima demanda de agua potable en Huerta Grande, situación que comenzó a afectar el normal funcionamiento de algunas estaciones de bombeo. Frente a este escenario, la Municipalidad declaró la emergencia hídrica y solicitó a la comunidad extremar el uso responsable del recurso.

Según se informó oficialmente, la elevada exigencia sobre el sistema dificulta la recuperación de las estaciones de bombeo, lo que provoca inconvenientes en el suministro, principalmente en los barrios Huerta Grande Parque, El Mirador y El Alto, donde ya se registran bajas de presión y cortes temporales.

Desde el municipio señalaron que se trata de una situación crítica, estrechamente vinculada a las condiciones climáticas, y remarcaron que la colaboración de los vecinos resulta clave para garantizar el acceso al agua potable para todos. En ese sentido, se recomienda evitar usos no esenciales como el riego excesivo, el lavado de veredas y vehículos, y cualquier práctica que implique un derroche del recurso.

“Seamos responsables, cuidemos el recurso”, es el mensaje central que acompaña la campaña de concientización impulsada por el municipio, que apela al compromiso colectivo para atravesar este período de alta exigencia sobre el sistema de agua.

Las autoridades locales indicaron que el monitoreo es permanente y que se continuará informando a la población sobre la evolución de la situación, al tiempo que reiteraron el llamado a un consumo solidario y consciente, fundamental para minimizar el impacto de la emergencia hídrica.