La Provincia puso en marcha un seguro agrícola multirriesgo

La Provincia de Córdoba lanzó el Seguro Multirriesgo Agrícola, una herramienta inédita a nivel nacional que busca brindar cobertura integral frente a los principales riesgos climáticos que afectan a la producción agropecuaria.

El programa surge a partir de un acta compromiso firmada por el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, junto a representantes de IDECOR, Asecor, la Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA), compañías aseguradoras y la Mesa de Enlace provincial. La iniciativa se implementará como una prueba piloto durante la campaña 2025/26.

El seguro está diseñado para cubrir contingencias como sequía, heladas, granizo, inundaciones, exceso de lluvias, viento, falta de piso e incendios, y está dirigido exclusivamente a productores que participan del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs). La preinscripción permanecerá abierta hasta el 10 de enero.

La cobertura alcanzará más de 500.000 hectáreas de soja y maíz, con monitoreo satelital permanente, modelos paramétricos y respaldo internacional, lo que permite un esquema de gestión del riesgo con trazabilidad, control técnico y auditoría permanente.

Según lo establecido, la superficie asegurada no podrá superar la declarada por cada CUIT dentro del programa BPAs. El sistema indemniza cuando el rendimiento obtenido resulta inferior al rendimiento gatillo definido para cada zona, cubriendo la diferencia hasta los límites fijados en la póliza.

La inscripción y la cobertura no tienen costo para el productor, ya que forman parte de la prueba piloto provincial. Para participar, los productores deberán registrar sus lotes, polígonos y datos de siembra en la plataforma digital habilitada por la Provincia.

La iniciativa apunta a proteger la productividad agropecuaria, mitigar el impacto de eventos climáticos recurrentes y fortalecer la sustentabilidad del sistema productivo cordobés frente a escenarios de alta incertidumbre.