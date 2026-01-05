Lanzaron una nueva edición del Plan Bien CBA Verano en más de 100 localidades

Con el objetivo de garantizar la continuidad de las trayectorias educativas y ofrecer espacios de contención durante el receso escolar, el Ministerio de Educación de la Provincia puso en marcha una nueva edición del Plan Bien CBA Verano. La iniciativa es impulsada a través de la Dirección General de Bienestar Educativo, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional.

El programa se desplegará en más de 100 comunas y municipios del territorio cordobés, donde escuelas de verano, playones y plazas se transformarán en espacios de aprendizaje, recreación y encuentro comunitario.

La propuesta, que se desarrollará durante los meses de enero y febrero de 2026, contempla una amplia variedad de actividades semanales destinadas a niños, niñas, jóvenes y sus familias. Entre los talleres se incluyen disciplinas como murga, circo, rap, fotografía y promoción de la lectura.

Además, se integran las propuestas de Plaza Cielo Tierra, que combinan ciencia, arte y juego con el objetivo de fomentar la curiosidad científica en un entorno lúdico y accesible.

Uno de los ejes centrales de esta edición es la formación tecnológica. A partir de una alianza estratégica con UNICEF y la organización Chicos.Net, se dictará un curso de verano sobre Inteligencia Artificial Generativa destinado a jóvenes de entre 15 y 24 años. La capacitación busca brindar herramientas prácticas para aprender a crear “prompts” —instrucciones específicas para interactuar con sistemas de IA— y aplicar estos conocimientos en proyectos personales y creativos.

Desde el Ministerio destacaron que el Plan Bien CBA Verano apunta a que el aprendizaje no se detenga durante la temporada estival, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y las instituciones educativas locales, con una propuesta de alcance federal que llega a distintos puntos de la provincia.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, afirmó que “esta iniciativa expresa una decisión política clara: que el derecho a la educación se sostenga durante todo el año”, y remarcó la importancia de articular con municipios y organizaciones estratégicas para acercar experiencias educativas innovadoras y de calidad.

Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, señaló que la prioridad es “fortalecer los lazos con cada municipio para que la educación siga presente en el territorio, brindando oportunidades que combinen el conocimiento con la recreación y el bienestar de las familias cordobesas”.

Finalmente, el director general de Bienestar Educativo, Juan José Castellano, destacó que el Plan Bien CBA Verano busca ser “un espacio donde los chicos no solo se diviertan, sino que también descubran nuevas vocaciones”, promoviendo el desarrollo de habilidades en un entorno de convivencia y expresión.