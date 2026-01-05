Los Reyes Magos recorrerán los barrios de La Cumbre

La Cumbre. La magia de los Reyes Magos volverá a llenar de sonrisas las calles de La Cumbre. Este lunes 5 de enero, a partir de las 18 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar iniciarán un recorrido por distintos barrios de la localidad para encontrarse con niñas y niños, compartir momentos de alegría y mantener viva una de las tradiciones más queridas de las fiestas.

La actividad, organizada por la Municipalidad de La Cumbre, incluirá la visita de los Reyes Magos a plazas y espacios barriales, donde las familias podrán acercarse para saludarlos, sacarse fotos y disfrutar de una tarde pensada especialmente para las infancias.

El recorrido abarcará los barrios Argentino (CIC), Sintonía (Plaza), Santa Elena (Plaza), Malvinas (Plaza), Palermo, Las Flores (Plaza) y Potrerillo (Plaza), así como Barrio La Costa, Cruz Chica (ex Correo), Cruz Grande (estacionamiento frente al Hotel Zapata), Plaza 25 de Mayo, El Pungo, Valle del Sol (Virgencita) y Barrio Centro.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas propuestas que fortalecen el encuentro comunitario y celebran la ilusión y la fantasía que caracterizan a esta fecha tan especial. Además, invitaron a las familias a acompañar el paso de los Reyes y a compartir la jornada con respeto y cuidado, disfrutando de un momento de celebración colectiva.

La llegada de los Reyes Magos promete convertir la tarde del lunes en un paseo lleno de color, emoción y recuerdos inolvidables para grandes y chicos, reafirmando el espíritu festivo que caracteriza a La Cumbre en cada celebración.