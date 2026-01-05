Vientos y baja humedad agravan el peligro de incendios en Córdoba

El riesgo de incendios es extremo en toda la provincia de Córdoba este lunes 5 de enero, según informó el Gobierno provincial a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil.

De acuerdo al reporte oficial, la combinación de vientos de mediana intensidad y baja humedad relativa genera un escenario altamente propicio para el inicio y la rápida propagación de focos de incendio, tanto en zonas serranas como rurales y periurbanas.

Ante este panorama, las autoridades solicitaron a vecinos y turistas extremar los cuidados, evitar cualquier tipo de fuego en lugares no habilitados y mantener conductas preventivas durante toda la jornada.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, remarcó la importancia de dar aviso inmediato ante la detección de humo o fuego, ya que una intervención temprana resulta clave para contener posibles incendios antes de que se expandan.