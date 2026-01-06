Alta Gracia: convocan a personas con discapacidad para las Colectividades 2026

Alta Gracia. El Consejo Municipal de Accesibilidad y Personas con Discapacidad de Alta Gracia informó que se encuentra abierta la convocatoria laboral destinada a personas con discapacidad para desempeñar tareas durante el evento Colectividades 2026.

Las entrevistas se realizarán entre hoy martes 6 al 9 de enero en el Polideportivo Municipal de Alta Gracia.

Requisitos

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años

Tener domicilio en la ciudad de Alta Gracia

Presentar currículum vitae

Fotocopia de DNI

Fotocopia del Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Desde la organización aclararon que no será necesario presentar currículum en el caso de aquellas personas que ya se hayan postulado en las ediciones 2024 o 2025 del evento.

La convocatoria busca promover la inclusión laboral y la participación activa de personas con discapacidad en uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad.