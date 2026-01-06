Capilla del Monte avanza con mejoras en calles, espacios verdes y luminarias

Capilla del Monte comenzó la semana con distintos trabajos de mantenimiento y puesta en valor en calles, espacios públicos y zonas recreativas, con intervenciones visibles en varios sectores de la ciudad.

Entre las tareas realizadas, se avanzó con la preparación y limpieza de las calles Urquiza e Yrigoyen, que ya quedaron listas para la próxima etapa de llenado con hormigón, una obra que apunta a mejorar la circulación y el estado general de la calzada.

En paralelo, se llevó adelante el recambio y colocación de nuevas luminarias LED en la entrada principal y en el parque del Balneario Municipal Calabalumba, reforzando la iluminación y la seguridad en uno de los espacios más concurridos, especialmente durante la temporada.

También se realizaron trabajos de mantenimiento en el Paseo El Rosedal, uno de los sectores verdes más utilizados por vecinos y visitantes, y tareas de desmalezado y limpieza sobre calle 25 de Mayo y Sabattini, mejorando la transitabilidad y el aspecto urbano.

Las acciones forman parte de una agenda sostenida de mantenimiento que busca mejorar el uso cotidiano de la ciudad y sus espacios públicos, tanto para residentes como para quienes llegan de visita.