Capilla del Monte vibra con espectáculos gratuitos al aire libre

Capilla del Monte. La ciudad de Capilla del Monte vuelve a convertirse en escenario a cielo abierto con una nueva propuesta cultural pensada para vecinos y turistas que eligen la ciudad durante la temporada estival. En el marco del ciclo “Veranízate en Capilla del Monte”, dos jornadas de música y movimiento prometen animar las tardes de enero con entrada libre y gratuita.

El jueves 8 de enero, desde las 16 horas, el Balneario Calabalumba será el punto de encuentro para disfrutar del espectáculo de Paquito Ocaño, artista reconocido por su energía y carisma sobre el escenario. La propuesta combina música, baile y un clima festivo ideal para compartir en familia o con amigos, en uno de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad.

La jornada se completa con la participación de The One, que ofrecerá una clase abierta de zumba, invitando al público a sumarse al movimiento y vivir una tarde activa junto al río.

La agenda continúa el sábado, a partir de las 13:30 horas, en el Parador Punto Faro, con la presentación de Martín Huergo, en una fecha que conjuga música en vivo y DJs durante toda la tarde. Con una puesta sonora que dialoga con el paisaje serrano, el evento propone una experiencia distinta para disfrutar del verano, el atardecer y los sonidos contemporáneos en un entorno natural.

Ambas actividades son con entrada gratuita y forman parte de las acciones impulsadas por el Municipio de Capilla del Monte, con el objetivo de fortalecer la propuesta cultural y turística, promoviendo el disfrute del espacio público y el acceso a espectáculos de calidad.

Con música, baile y paisajes únicos, Capilla del Monte reafirma su identidad como destino cultural y recreativo, ofreciendo alternativas para todos los gustos en este verano 2026.