Córdoba incorpora certificaciones intermedias oficiales en todas las Tecnicaturas

A partir de este año, todas las Tecnicaturas Superiores públicas de la provincia de Córdoba incorporarán certificaciones intermedias oficiales de Formación Profesional (FP) y Capacitación Laboral (CL), reconocidas por el Ministerio de Educación. La política alcanza a la totalidad de las instituciones de educación superior técnica del territorio provincial.

El nuevo esquema permitirá que las y los estudiantes acrediten saberes específicos durante el cursado, una vez aprobadas determinadas asignaturas del plan de estudios, sin necesidad de haber concluido la carrera. De este modo, se amplían las oportunidades de inserción laboral temprana mientras continúa la formación superior.

Además, cada Tecnicatura podrá diseñar trayectos formativos adicionales de FP y CL dentro de su plan vigente, tomando como referencia el Catálogo Provincial de FP y CL. Estas propuestas, aun cuando no estén previstas en el anexo original de la resolución vigente, serán evaluadas y, de corresponder, reconocidas oficialmente por la cartera educativa.

Entre las certificaciones intermedias previstas se destacan:

Turismo: Coordinador/a Turístico/a y Recepcionista de Hotel.

Bromatología y Biotecnología: Asistente de Laboratorio.

Logística: Asistente en Operaciones Logísticas.

Higiene y Seguridad: Asistente en Relevamiento de Riesgos.

Energías Renovables: Instalador de Sistemas Eléctricos.

Innovación 4.0: Transformador Digital.

Telecomunicaciones: Desarrollador de Dispositivos IoT.

Administración y Desarrollo de Software: certificaciones en informática, programación y gestión administrativa.

En paralelo, desde el primer año las instituciones desarrollarán Proyectos Formativos Profesionalizantes en entornos reales de trabajo —empresas, organizaciones y sectores productivos— bajo modalidades de alternancia o formación dual, con el objetivo de consolidar capacidades técnicas y socio-profesionales vinculadas a la innovación y el desarrollo territorial.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que la iniciativa pone en valor los saberes construidos a lo largo de la trayectoria, fortalece la empleabilidad y profundiza la articulación entre educación, trabajo y producción. La política se enmarca en el Programa Transformar Córdoba, orientado a una educación técnica superior actualizada, flexible y pertinente, con impacto en la inclusión laboral y el desarrollo productivo provincial.