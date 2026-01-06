Córdoba se prepara para un mega fin de semana de ciclismo internacional

Córdoba ya puso en marcha la cuenta regresiva para recibir una nueva edición de L’Étape Argentina by Tour de France 2026, uno de los eventos de ciclismo amateur más importantes del calendario internacional. La competencia se disputará el domingo 22 de marzo, con inscripciones aún abiertas para quienes deseen vivir una experiencia deportiva inspirada en la mística del Tour de France.

El evento reunirá a ciclistas amateurs y profesionales de todo el país y del exterior, que recorrerán rutas emblemáticas de la provincia y atravesarán paisajes característicos del valle de Punilla, poniendo en valor el entorno natural cordobés. La largada y llegada tendrán lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes, que se consolida como un espacio estratégico para la realización de grandes acontecimientos deportivos.

La elección de Córdoba como sede responde a su geografía privilegiada, su infraestructura, su capacidad organizativa y su trayectoria en la organización de eventos de gran escala. En ese marco, la Provincia continúa impulsando políticas que promueven el turismo deportivo como motor de desarrollo económico y de proyección internacional.

Para esta edición, los participantes podrán elegir entre dos recorridos especialmente diseñados. La Ruta Larga, de 134 kilómetros, unirá el Kempes con Río Ceballos, el Camino del Cuadrado, Valle Hermoso, Cosquín y otros puntos emblemáticos de la región. En tanto, la Ruta Corta, de 64 kilómetros, recorrerá La Calera, el Camino de las 100 Curvas y el tradicional paredón del dique San Roque, entre otros tramos destacados.

Las inscripciones se realizan a través del sitio web oficial argentina.letapeseries.com, donde se encuentra disponible toda la información necesaria sobre el evento. Cada ciclista recibirá un kit completo que incluye chip de cronometraje, número de corredor, seguro, servicios de hidratación, asistencia médica y mecánica, además de otros beneficios según la modalidad elegida.

L’Étape Argentina recorrerá cerca de 150 kilómetros y conectará distintas localidades a través de autopistas y caminos icónicos. Además del desafío deportivo, el evento significará un fuerte impulso para el turismo y la economía regional, posicionando nuevamente a Córdoba como referencia del ciclismo a nivel internacional.

Campeonato Argentino de Ruta: otro gran atractivo del fin de semana

El mismo fin de semana, Córdoba será también escenario del Campeonato Argentino de Ruta, reforzando su protagonismo como epicentro del ciclismo nacional. La competencia volverá a la provincia luego de 25 años y tendrá su largada en Río Cuarto, con llegada en la ciudad de Córdoba.

Río Cuarto será sede de la 114° edición del Campeonato Argentino de Ruta, que se disputará los días 19, 20 y 21 de marzo y reunirá a las categorías Elite, Sub-23 y Ciclismo Adaptado, tanto en damas como en varones. Se trata de un acontecimiento histórico que celebrará el resurgir del ciclismo en una ciudad con profunda tradición deportiva y que, junto a L’Étape Argentina, dará marco a un mega fin de semana de ciclismo en toda la provincia.