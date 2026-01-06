La Cumbre invita a disfrutar de una tarde a puro cicloturismo

La Cumbre. "Este jueves 8 de enero activate y vení a disfrutar de una tarde a puro Cicloturismo Familiar", indica la invitación de la Secretaría de Turismo de La Cumbre.

"Además, nos va a estar acompañando el tráiler de la Agencia Córdoba Turismo que llega con atracciones, propuestas y shows para toda la familia. No te lo pierdas. Nos vemos este jueves 8 a partir de las 18.30hs en el Pje Tassano, entre Belgrano y López y Planes", destaca la gacetilla.